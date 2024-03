Mau tempo coloca 15 distritos do continente e a Madeira sob aviso amarelo

Um total de 15 distritos de Portugal continental, bem como a Madeira, estão sob aviso amarelo devido às previsões de mau tempo.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) os avisos de queda neve são válidos até terça-feira para os distritos de Aveiro, Castelo Branco, Bragança, Coimbra, Viseu, Braga, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Leiria.

Por sua vez, os avisos de agitação marítima e vento forte servem para Aveiro, Coimbra, Braga, Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria e Beja.

Já na Madeira, até às 21h00 deste domingo, há avisos de chuva que poderá ser acompanhada de trovoada.