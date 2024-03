Situação com poeiras pode agravar-se no domingo em alguns pontos do país

As poeiras provenientes do norte de África estão a afetar a qualidade do ar em todo o país, com níveis muito elevados de concentração de partículas, e, segundo um especialista, a situação poderá agravar-se amanhã em Lisboa, Alentejo e Algarve.

"Quase todas as estações de monitorização da qualidade do ar em Portugal estão com valores muito elevados de concentração de partículas", explicou à agência Lusa Francisco Ferreira, professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, que monitoriza diariamente a evolução dos valores registados de qualidade do ar, num projeto com a Agência Portuguesa do Ambiente.

O limite, para garantir a proteção dos indivíduos à exposição das poeiras, é de 50 microgramas por metro cúbico, mas nas zonas mais afetadas foram registados níveis perto do dobro.

No domingo, as previsões são de uma diminuição de partículas à superfície nas regiões Norte e Centro. No entanto, a situação pode agravar-se nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.

A partir de segunda-feira, segundo Francisco Ferreira, espera-se uma "mudança completa do padrão meteorológico e, à partida, as concentrações voltarão a níveis normais".