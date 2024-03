CCB. Todos os caminhos vão dar a Belém

Na sua edição inaugural, apresenta-se com um cartaz eclético de luxo. O_Belém Soundcheck, que decorre até domingo, dia 24, traz ao Centro Cultural de Belém nomes sonantes de diferentes territórios musicais, da clássica à eletrónica.

Na quinta-feira subiram ao palco Camané, com uma homenagem a José Mário Branco, e Maria João, com um espetáculo que juntou jazz e Shakespeare. Na sexta-feira, foi a vez do agrupamento de música antiga Il Giardino Armonico, com um programa que inclui Boccherini (La musica notturna delle strade di Madrid), Telemann e Vivaldi. Este sábado, o destaque vai para a colaboração entre Patti Smith e o Soundwalk Collective, cujo fundador, Stephan Crasneanscki, é descrito como alguém que «explorou lugares remotos em todo o mundo para gravar e recolher extensivamente, a fim de estabelecer uma gramática sonora sustentada por composições experimentais instrumentais».

O Belém Soundcheck fecha com chave de ouro, no domingo, 24, com o concerto do carismático violinista e maestro Gidon Kremer, à frente da sua Kremerata Baltica. Serão interpretadas obras de Pärt, Piazzolla e Chopin.