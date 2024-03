UE é "mais importante do que nunca", diz Guterres

António Guterres disse, esta quarta-feira, que “mais do que nunca” a Europa tem um papel importante no cenário internacional.

“Encontramo-nos num momento particularmente negro, onde o papel da Europa no palco global é mais importante do que nunca. Na Ucrânia, a invasão russa, há dois anos, desencadeou sofrimento terrível, ainda está a causá-lo, aumentando tensões globais”, disse o secretário-geral das Nações Unidas, em conferência de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas.

“Nada justifica a punição coletiva da população palestiniana”, disse também o líder da ONU sobre o conflito no Médio Oriente o .

“Mais de um milhão de pessoas estão a sofrer, a fome é catastrófica, de acordo com uma quantificação científica recentemente divulgada”, disse Guterres. “É preciso agir agora, antes que seja demasiado tarde”, sentenciou.