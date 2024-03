Futebol. Estádios de Alvalade, Luz e Dragão vão receber jogos do Mundial2030

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta terça-feira, que os estádios da Luz, Alvalade e Dragão vão receber jogos do Mundial 2030.

A confirmação foi dada pela FPF, na Cidade do Futebol, em Oeiras, numa cerimónia da candidatura ao Mundial 2030, que junta Portugal, Espanha e Marrocos-

Os estádios do Benfica, Sporting e FC Porto, são os únicos recintos nacionais, que possuem as características exigidas pela FIFA, para acolher encontros mundiais. Os estádios candidatos devem ter, conformo explica a entidade reguladora do futebol, pelo menos 80 mil lugares para acolher finais e cerimónias de abertura, 60 mil para jogos a partir dos quartos de final e os restantes pelo menos 40 mil.

Esta candidatura, prevê que o Mundial de 2030 aconteça em três continentes (e inclua seis países), havendo ainda mais seleções e mais jogos. O arranque irá acontecer no Uruguai e a final irá realizar-se em Espanha.

Em Espanha, a federação espera contar com 15 estádios, destaque para Madrid, com Santiago Bernabéu e o Metropolitano, e Barcelona, com o Camp Nou e o Stage Front Stadium, para além de Valência, Vigo, Corunha, Gijon, Bilbau, San Sebastián, Saragoça, Múrcia, Sevilha, Málaga e Las Palmas.

Marrocos irá contruir um estádio para a competição, que terá, capacidade para 115.000 espectadores, na província de de Benslimane, a 30 quilómetros de Casablanca, tornado-se o maior estádio do norte de África.

O país africano vai ainda renovar outros cinco recintos desportivos, em Rabat, Tânger, Agadir, Marraquexe e Fez, não apenas para o Mundial2030, mas também a Taça das Nações Africanas (CAN) em 2025.

O Grande Estádio apenas estará construído depois da CAN