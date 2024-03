100 milhões de euros para munições de artilharia para a Ucrânia

O Governo anunciou esta quinta-feira que vai integrar o programa europeu de apoio à Ucrânia, contribuindo com uma ajuda de 100 milhões de euros para a compra de munições de artilharia.

Este é um programa de aquisição conjunta de munições liderado pela Chéquia, ao qual

Portugal se associa, a par de vários países europeus. A iniciativa tem como objetivo entregar rapidamente a maior quantidade possível de munições de diversos calibres, em particular de 155mm.

A Ucrânia já revelou a forte necessidade destas munições no campo de batalha para responder aos ataques continuados e mais intensos da Rússia.

“Atendendo ao compromisso de Portugal de apoiar a defesa da soberania e a integridade territorial da Ucrânia de acordo com as fronteiras reconhecidas internacionalmente, e em conformidade com a Carta das Nações Unidas e o demais direito internacional aplicável, o Conselho de Ministros aprovou hoje uma resolução autorizando a despesa para este fim, até ao montante máximo de 100 milhões de euros”, revela o ministério da Defesa em comunicado.

Portugal junta-se assim a outros países que já aderiram ao programa, como França, Bélgica, Dinamarca, Lituânia, Países Baixos e Canadá.

O comunicado salienta ainda que o” apoio agora prestado através desta iniciativa conjunta soma-se ao apoio militar que a Defesa Nacional vem dando à Ucrânia desde a primeira hora da invasão pela Rússia”.