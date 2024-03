Benfica nos quartos-de-final da Liga Europa

O Benfica venceu, esta quinta-feira, o Glasgow Rangers, na Escócia, por 1-0, e qualificou-se para os quartos-de-final da Liga Europa.

Rafa marcou o golo que decidiu a eliminatória, depois do empate (2-2) na primeira mão dos oitavos da prova.

O clube da Luz foi a primeira equipa portuguesa a vencer no Ibrox Park, estádio no qual marcaram presença quase 2.000 adeptos portugueses.

O golo de Rafa surgiu na sequência de uma arrancada fulminante desde o meio-campo, depois de um passe, de cabeça, de Di Maria.

O lance esteve sob análise do VAR, mas acabou por ser validado, uma vez que o avançado português partiu de posição legal, antes do meio-campo.

Num jogo muito sofrido até ao fim, as águias só assentaram depois do golo e até poderiam ter saído de Glasgow com uma vitória mais expressiva.

Na primeira parte, o Benfica sentiu dificuldades para travar as investidas rápidas dos escoceses. No entanto, conseguiu controlar parte do encontro e até construiu boas situações O que falhou foi o último passe.

O sorteio para a próxima eliminatória realiza-se sexta-feira.