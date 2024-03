Detetada legionella nas instalações da Academia Militar

Foi detetada a presença de bactérias legionella nas instalações sanitárias da Academia Militar em Lisboa, anunciou o Exército.

"Na sequência da realização de análises periódicas, no âmbito da Norma de Autoridade Técnica para a Prevenção e Controlo da Legionella, que estabelece os procedimentos a implementar na prevenção e proliferação de bactérias do género Legionella em equipamentos e sistemas de água e ar, foi detetada a presença de bactérias do género Legionella em instalações sanitárias da Academia Militar”, lê-se no comunicado do Exército.

A utilização da piscina nas instalações da Academia Militar foi suspensa.

“Os resultados das análises efetuadas, asseguram que não foi detetada a presença da Legionella Pneumophila", acrescentam os militares.

O Exército adiantou ainda que “não foi identificado qualquer caso clínico entre militares e trabalhadores civis”.