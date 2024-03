António Costa defende estabilidade das legislaturas

O primeiro-ministro cessante defendeu esta terça-feira a “estabilidade das legislaturas”. António Costa defende que o próximo Governo deve cumprir o seu mandato até ao fim.

“Eu acho que as legislaturas devem-se cumprir. Acho que, para Portugal, tem sido uma vantagem competitiva importante ter havido estabilidade das suas legislaturas”, disse o chefe de Governo ainda em exercício.

Costa, que falava aos jornalistas no final da sessão da manhã do 2.º Encontro Anual das Agendas Mobilizadoras, no Europarque em Santa Maria da Feira, acrescentou esperar que a instabilidade na legislatura que agora termina não seja o novo padrão.

O líder do Executivo deseja que o país volte a ter “estabilidade nas legislaturas” e escusou-se a comentar qual deverá ser a posição do PS quanto a um novo Orçamento do Estado. Costa afirma que a decisão cabe ao atual líder socialista, Pedro Nuno Santos.

“Não há nada pior do que quem deixa de estar ao volante, depois, pôr-se a dar opiniões sobre quem tem agora o encargo de conduzir”, disse ao ex-líder socialista, adiantando que teve uma enorme honra de liderar o PS durante nove anos, mas que essa fase da sua vida “está encerrada”.

Sobre o resultado obtido pelo Chega nas legislativas, disse ser preciso refletir e compreender as causas desse comportamento dos eleitores.

“Acho que pouca gente diria que aqueles teriam sido os resultados e é preciso compreender quais são as causas profundas que fazem com que um milhão de pessoas entenda que deve empregar o seu voto naquela oferta política”, afirmou, citado pela agência Lusa.

António Costa assumiu a sua responsabilidade nos resultados eleitorais.