GMG avaçnça com despedimento coletivo

O Global Media Group (GMG) anunciou, esta terça-feira, que irá avançar com um despedimento coletivo, na sequência de um processo de reestruturação da empresa. º

Num comunicado, citado pela Sic Notícias, a direção do grupo informa que: “O Global Media Group iniciou hoje o processo de reestruturação de equipas internas, o que nos forçou a um despedimento coletivo fundamentado na complicadíssima situação financeira que resultou da gestão dos últimos meses, cujo impacto foi público”.

Este processo de reestruturação irá afetar a direção do Diário de Notícias, estando José Júdice de saída, “bem como a restante direção”. O GMG agradece aos diretores o “empenho demonstrado”.

A direção interina do jornal irá ser assumida por Bruno Contreiras Mateus, atual diretor do Dinheiro Vivo, que irá assegurar a transição por apenas três meses, sendo que, em julho, irá também abandonar o grupo.

“A verdade é que a situação atual era insustentável tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista da equidade com os profissionais que há muito tempo mantêm viva a chama editorial do Diário de Notícias. Por isso se impunha esta decisão, que visa também lançar um projeto renovado para o DN que será desenvolvido em articulação profunda com a atual redação”, esclarece o comunicado.

A Global Media é detentora da rádio TSF e dos jornais Diário de Notícias, Jornal de Notícias e O Jogo.

O despedimento coletivo é anunciado a dois dias da greve de jornalistas.