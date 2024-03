Aursnes renuncia à seleção da Noruega

Frederik Aursnes, atleta do Benfica, anunciou, esta terça-feira, que renunciou à Seleção da Noruega, para “dar prioridade a outras coisas para além do Futebol”.

O internacional Norueguês, citado pela Federação Norueguesa de Futebol, agradeceu aos colegas de equipa, aos treinadores e aos elementos do staff com quem se cruzou ao longo do tempo a que esteve a serviço na seleção.

Aursnes explica que tomou esta decisão porque quer “ter mais tempo e liberdade para dar prioridade a outras coisas na minha vida para além do futebol”. “. Foi por isso que decidi juntar-me à Seleção Nacional. O Ståle (selecionador) e eu conversámos sobre este assunto durante muito tempo. É uma decisão difícil, mas é uma decisão que considero correta para mim e para aquilo a que quero dar prioridade”, disse o atleta nórdico.

O Selecionador Nacional da Noruega, Ståle Solbakken, lamentou a decisão do jogador dos ‘encarnados’ e elogiou-o, adiantando que já tinha conseguido persuadi-lo a adiar a renúncia à equipa nacional por diversas vezes.

“O Fredrik tem sido um recurso fantástico para nós. Fez os seus melhores jogos internacionais no início da última fase de qualificação. Tem sido uma mais-valia para nós, tanto dentro como fora do campo. Há já algum tempo que sei o que ele pensa sobre a Seleção Nacional e consegui persuadi-lo algumas vezes a continuar. Concordámos então que, se ele sentisse a mesma necessidade de fazer uma pausa no futebol antes desta época, eu não deveria entrar em novas discussões”, esclareceu o técnico da Noruega.

O atleta do Benfica, de 28 anos, já representou o seu país em 20 ocasiões.