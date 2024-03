Semana de grandes decisões nas competições europeias

O FC Porto defronta hoje (20h00, TVI) o Arsenal, em Londres, com a vantagem do golo marcado por Galeno no jogo da primeira mão, no Dragão. Sérgio Conceição considerou que a partida com o líder da Premier League é muito difícil, e que é necessário a equipa dar uma resposta positiva. Os azuis e brancos nunca venceram em Inglaterra para as competições europeias, mas também não precisam de o fazer para se qualificarem para os quartos de final da Liga dos Campeões, o empate é suficiente. O treinador portista já pode contar com Mehdi Taremi para atacar a baliza dos gunners – a equipa mais goleadora (70 golos em 28 jogos) e a menos batida do campeonato inglês. Mikel Arteta está bastante otimista quanto ao desfecho da eliminatória, e conta com o apoio incondicional dos adeptos. “O estádio vai ter uma energia que nunca viram na vossa vida, porque não fazemos isto há 14 anos. Tragam o vosso ruído, tragam a vossa energia, a vossa paixão a este estádio e algo de bonito vai acontecer”, pediu o técnico do Arsenal. A Liga Europa joga-se na quinta-feira, com Benfica e Sporting a terem jogos complicados, pois o empate verificado na primeira mão não garante nada. Roger Schmidt reconhece que o empate em casa (2-2) frente ao Rangers aumenta a pressão para o segundo jogo(17h45). “Temos de mostrar qualidade com a bola e fazer um bom jogo. Há detalhes a trabalhar, estamos a conceder muitos golos fáceis e a falhar muitas oportunidades”, reconheceu o treinador. No fim de semana, as duas equipas regressaram às vitórias a nível interno, e isso é importante para aumentar a confiança para o jogo que dita o seu futuro na Europa. O Sporting joga em Bergamo com a Atalanta, que empatou em Alvalade (1-1). O leões empataram na fase de grupos, mas agora o jogo é a eliminar e isso faz toda a diferença.