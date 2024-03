Detido explicador que reincidiu no crime de abuso sexual de menores

Um homem, de 48 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por abuso sexual de menores, em Viana do Castelo, na segunda-feira.

O suspeito era explicador das vítimas e aproveitava os momentos a sós com os menores.

“Valendo-se da atividade de apoio ao estudo, que desenvolvia em instalações arrendadas para o efeito, este homem terá alegadamente abusado de, pelo menos, dois menores com 14 e 15 anos de idade, entre maio de 2023 e janeiro do ano corrente”, lê-se no comunicado da PJ.

O homem já tinha “antecedentes por diversos crimes de abuso sexual de criança e atos sexuais com adolescente”, tendo sido condenado a cinco anos de prisão, com pena suspensa.

A pena tinha sido extinta precisamente no mês em que terá iniciado os novos abusos agora em investigação.

O detido vai ser presente à autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação.