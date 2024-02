Rui Costa recebido pelo Papa

O Papa Francisco recebeu, esta quinta-feira, uma comitiva do Benfica, liderada pelo presidente Rui Costa e com vários dirigentes do clube, no âmbito das comemorações dos 120 anos do emblema de Lisboa.

Estiveram presentes, na audiência privada, o patriarca de Lisboa, Rui Valério, e o cónego Paulo Franco.

Rui Costa, que presenteou o sumo pontecifie com uma camisola do Benfica, com a inscrição do nome de Francisco, “agradeceu a disponibilidade do Santo Padre em receber a comitiva do Sport Lisboa e Benfica, no ano em que orgulhosamente o clube celebra os seus 120 anos, e manifestou, em nome de todos os benfiquistas, a enorme honra que representa ser recebido no Vaticano pelo Papa Francisco”.

No encontro, que celebrou os 120 da fundação do Benfica, em 28 de fevereiro de 1904, o Papa demonstrou “o enorme carinho que sente por Portugal, pelos Portugueses e por Fátima”.