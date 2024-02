Biden ainda está "apto para trabalho" aos 81 anos, dizem médicos

Os resultados dos exames médicos, realizados pelo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, na passada quarta-feira, revelam que o chefe de Estado norte-americano ainda continua “apto para o trabalho”.

Dr. Kevin O’Connor, depois de concluídos os exames do líder dos EUA, no Walter Reed National Medical Centre, explicou que: “Joe Biden é um homem de 81 anos saudável, ativo e robusto, que continua apto para executar com sucesso as função de presidência”.

O médico refere que os exames físicos do Presidente não indicaram nada de alarmante, mesmo depois de, no ano passado, ter tido uma “pequena” lesão cancerígena removida da pele.

Apesar de ter realizado, e passado, nos seus exames físicos, Joe Biden não fez qualquer avaliação cognitiva, tendo recusado a realizar o exame.

Os médicos que acompanham o Presidente apoiam a sua decisão, defendendo que o líder norte-americano “faz exames todos os dias”. “Ele faz um teste cognitivo todos os dias. Todos os dias ele fala de vários tópicos, mostrando um grande entendimento sobre os temas”, disse Jean-Pierre.

“Este é um trabalho bastante rigoroso e o Presidente tem sido capaz de fazer o seu trabalho todos os dias nos últimos três anos”, concluiu.