BCP. Lucros disparam para 856 milhões de euros em 2023

Os lucros do BCP dispararam 856 milhões de euros em 2023, quatro vezes mais que os de 2022, quando lucrou 197,4 milhões de euros.

Na apresentação, o CEO do banco afirmou ter "muito orgulho" no lucro alcançado, queixando-se de que "hoje parece que há uma certa vergonha de as empresas apresentarem resultados".

Aos acionistas do banco, anunciou que irá pagar dividendos no valor de cerca de 250 milhões de euros, o que corresponde a 30% dos lucros. Nos resultados de 2022, a percentagem de dividendos distribuídos aos acionistas foi de 10% dos lucros. Segundo Miguel Maya, 2023 foi "um ano de transição" e este ano de 2024 será "de normalidade". O maior encaixe de dividendos será para o grupo chinês Fosun, que detém 20,3% do capital, seguido da Sonangol, com 19%. Boa parte do capital do banco está disperso em bolsa com mais de100 mil acionistas.

A margem financeira (a diferença entre juros cobrados no crédito e juros pagos nos depósitos) do Millennium BCP subiu 31% para 2.826 milhões de euros em 2023.