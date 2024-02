Príncipe William abandona evento fúnebre devido a motivos pessoais

O gabinete o príncipe William fez saber, esta terça-feira, que o filho de Carlos III se ausentou durante um serviço fúnebre em memória do Rei Constantine, da Grécia, por motivos pessoais.

"Infelizmente, o príncipe de Gales não poderá estar presente no serviço fúnebre do Rei Constantine nesta manhã (terça-feira) devido a motivos pessoais", lê-se no comunicado do palácio de Kesington.

A família real manteve-se, no entanto, representada e o evento contou com a presença da rainha consorte Camilla.

A imprensa inglesa não avança com o motivo para a ausência do príncipe, mas especula de que estará relacionado com a saúde da mulher Kate, operada no mês passado.