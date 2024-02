Vizela goleado no Estádio da Luz por 6-1

O Benfica isolou-se este domingo, à condição, na liderança da I Liga portuguesa de futebol. Os encarnados golearam por 6-1 o Vizela, que caiu para o último lugar da tabela.

No Estádio da Luz, em jogo da 22ª jornada David Neres (16 e 45+1 minutos), Otamendi (25), Tiago Gouveia (30), Rafa (45+4) e Marcos Leonardo (88) marcaram os golos do Benfica.

Do lado vizelense, Essende (48) faturou para os minhotos e ainda viu o guardião encarnado Trubin defender-lhe um penálti (71).

A formação do alemão Roger Schmidt passou a somar 55 pontos, contra 52 do Sporting, que tem menos dois jogos, um deles o que cumpre na segunda-feira em casa do Moreirense.

O Vizela é o novo lanterna vermelha, com 16 pontos.

Noutro jogo do dia, o Sporting de Braga, que vinha de duas derrotas pesadas, venceu em casa o Farense por 2-1 e isolou-se no quarto lugar.

Depois de João Moutinho falhar um penálti, aos 41 minutos, Simon Banza, aos 62, para o seu 15.º golo na prova, e o suplente Cher Ndour, aos 85, marcaram para o conjunto de Artur Jorge, enquanto, pelo meio, Belloumi faturou para os algarvios, aos 74.

Os arsenalistas somam 43 pontos, mais dois do que o Vitória de Guimarães, que empatou no sábado em Portimão (1-1). O Farense caiu para o nono lugar, com 26 pontos. manteve-se com 26.