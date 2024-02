A entrevista polémica

A entrevista que Vladimir Putin deu ao jornalista americano Tucker Carlson, a primeira de um jornalista ocidental ao líder russo desde o ínicio do conflito na Ucrânia, já atingiu 202 milhões de visualizações, só na app X, em apenas oito dias.

Com duração de mais de duas horas, foi como uma aula de história – ainda que parcial – de Putin, seguida de críticas ao Ocidente e aos Estados Unidos em particular. O Presidente russo acusa os americanos e Boris Johnson de se recusarem a negociar e garantiu que a guerra poderia acabar em poucas semanas. Foi ainda abordado o caso do jornalista do The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, preso na Rússia desde 2023 sob acusações de espionagem.

A entrevista gerou polémica. Hillary Clinton chamou «idiota útil» a Carlson, enquanto Robert F. Kennedy Jr., candidato à presidência americana, afirmou que o «establishment democrata está chateado com ele por simplesmente fazer o seu trabalho».

Tucker Carlson, que foi despedido da Fox News em 2023, afirmou que já tinha planos para entrevistar Putin no passado, mas que foi impedido pelo Governo americano após terem-lhe intercetado mensagens.