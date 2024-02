Ator José Pinto morre aos 95 anos

O ator José Pinto, que participou em várias novelas, séries e filmes morreu, na quinta-feira, aos 95 anos.

A informação foi avançada no Facebook do ator.

"É com grande pesar que anunciamos a morte do nosso José Pinto, tendo falecido calmamente em sua casa na passada noite”, lê-se na publicação.

“Aproveitemos este momento não apenas para lamentar esta triste notícia, como para celebrar a vida e obra de um Homem que sempre procurou dar o melhor de si aos outros, seja através do pequeno ou grande ecrã, teatro ou cara a cara com aqueles que lhe foram mais próximos", é ainda referido.

José Pinto entrou em novelas como Dei-te Quase Tudo, em filmes como Vale Abraão e Capitão Falcão, e em séries como Vida Privada de Salazar.

Na publicação do Facebook são também dadas informação para quem queira “prestar uma última homenagem”. O corpo do ator estará em câmara ardente na Igreja do Candal em Vila Nova de Gaia a esta sexta-feira à tarde. “O funeral realizar-se-á amanhã às 10 horas".