All-Star Game. Muita ação e espetáculo em jogo de estrelas

O All-Star Game da National Basketball Association (NBA) é um jogo de exibição, onde participam os 24 melhores jogadores da liga profissional norte-americana, cada conferência alinha com 12 elementos (cinco efetivos e sete suplentes). A primeira edição realizou-se em 1950/51 e, desde então, muitos dos que levaram para casa o troféu de melhor jogador do torneio (MVP) tornaram-se dos melhores de todos os tempos da NBA, caso de LeBron James, Russel Westbrook, Kobe Bryant e Michael Jordan, entre outros. No historial deste jogo de estrelas, a Conferência Leste ganhou 37 edições e os rivais do Oeste têm 29 vitórias.

A 73.ª edição realiza-se este fim de semana em Indianápolis (EUA), e o ponto alto é o clássico confronto entre os melhores jogadores das conferências Leste e Oeste, com início à 1h00 da manhã de segunda-feira (hora portuguesa). São disputadas três partidas de 12 minutos e uma quarta, sem limite de tempo, em que as equipas vão jogar pelo “Placar Objetivo Final”. A intenção é somar mais 24 pontos (número da camisa de Kobe Bryant) ao resultado acumulado nas três anteriores partidas, a equipa que alcançar primeiro o “Placar Objetivo Final” vence o All-Star Game e ganha 200 mil dólares, que são entregues a uma instituição de caridade. Exemplo: a equipa A terminou os três jogos com 80 pontos e a equipa B com 70 pontos, a equipa que fizer primeiro 104 pontos (80+24) é declarada vencedora. Toda a competição pode ser acompanhada através da Sport TV1.

O All-Star vai decorrer no estádio Lucas Oil Stadium, usado em jogos da NFL (liga de futebol americano). A organização voltou ao formato original na formação das equipas. Os jogadores foram escolhidos por votação do público (50%), por jogadores da NBA (25%) e imprensa especializada (25%). A equipa da Conferência Leste é constituída por Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) e Damian Lillard (Milwaukee Bucks). A Conferência Oeste vai ter LeBron James (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Phoenix Suns), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Luka Doncic (Dallas Mavericks) e Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder). Os fãs escolheram também os capitães de cada conferência que são Giannis Antetokounmpo e LeBron James.

Os 30 treinadores da NBA selecionaram 14 jogadores suplentes, votando em dois defesas, três jogadores de ataque e dois jogadores sem qualquer posição das duas conferências. LeBron James foi escolhido pela 20.ª vez para participar no All-Star, batendo o recorde de Kareem Abdul-Jabbar, com 19 nomeações, é por isso o jogador com mais pontos (413). O poste português Neemias Queta, contratado este ano pelos Boston Celtics, ficou em 51.º lugar na votação da Conferência Este com 15.967 votos dos adeptos, a que juntou mais dois dos jogadores, mas não teve votos dos jornalistas.

Piso inovador Ao invés dos tradicionais pisos de madeira dos pavilhões, a liga vai usar, pela primeira vez, um piso em vidro com LEDs em alguns dos principais eventos, apenas o jogo das estrelas será disputado no piso tradicional. Esse piso tem características únicas como seja mudanças de cor e design, estatísticas do jogo em tempo real, gráficos interativos que reagem ao que acontece no jogo e replays ao vivo e outros conteúdos de vídeo.

No mesmo fim de semana decorre o State Farm All-Saturday Night, eventos que reúnem as maiores estrelas da NBA. A novidade deste ano é o Desafio de 3 pontos “Stephen vs Sabrina”. Stephen Curry, recordista de sempre de 3 pontos, vai defrontar Sabrina Ionescu, detentora do recorde de 3 pontos numa única temporada da WNBA. O Rising Stars Challenge permite aos rookies demonstrarem o seu talento numa partida em que defrontam jogadores que estão no segundo ano da NBA. O evento integra ainda um concurso de habilidades que distingue o jogador que complete um circuito (passes, lançamentos e obstáculos) no menor tempo possível, e um jogo de celebridades com atletas de outras modalidades (NFL e Indycar), artistas de cinema e da música.