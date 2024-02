Aumento de 13% nas receitas globais da Mazars

A Mazars anunciou que, em 2023, as receitas aumentaram 13% face ao ano anterior, atingindo 2,8 mil milhões de euros. A informação foi revelada no âmbito da divulgação dos resultados financeiros globais de 2022/2023, segundo os quais, em Portugal, “os resultados estão em linha com o grupo”.

Em comunicado, a empresa revela que no mercado português atingiu um volume de faturação de 16,4 milhões de euros, “reforçando e consolidando a sua posição no mercado, como uma das principais firmas de auditoria, fiscalidade e consultoria”.

“Os resultados obtidos estão sustentados num plano estratégico de crescimento e diversificação da oferta e valorização da qualidade, num mercado em que a confiança é, e continuará a ser, decisiva”, comenta o Managing Partner da Mazars em Portugal. Luís Gaspar, citado no comunicado.

Em Portugal, a Mazars tem três escritórios (Lisboa, Porto, e Leiria) e conta com mais de 270 trabalhadores.

A nível global este é o terceiro ano consecutivo em que a empresa internacional de auditoria, fiscalidade e consultoria,alcançou um crescimento de dois dígitos em todos os serviços (tanto de auditoria como de não-auditoria).

Os resultados globais da empresa vêm na sequência das recentes notícias sobre os seus planos para criar uma network global top ten, a 1 de junho de 2024, com a consultora americana FORVIS.

Para o presidente do conselho executivo do grupo Mazars, os resultados demonstram “a força e a relevância do nosso modelo único de partnership integrado”. Hervé Hélias acrescenta que a firma se distingue pela “qualidade da oferta multidisciplinar”, o que permite “servir melhor os clientes, atrair os melhores talentos e servir o interesse público”.

O desempenho na Europa (+15,3%) e na América do Norte (+21,4%) continuou a ser forte e a América Latina foi a região com um crescimento mais rápido (de 25,8%). Os serviços de sustentabilidade e de consultoria são os que registam um crescimento mais rápido, com 71% e 21,3%, respetivamente.