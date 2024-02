Vasco Cordeiro anuncia voto contra do PS ao programa de governo da AD nos Açores

O líder do PS Açores anunciou, esta sexta-feira, o voto contra do PS ao programa de governo da coligação do PSD, CDS e PPM.

"A orientação de sentido de voto que será transmitida ao parlamento açoriano é a de voto contra", disse Vasco Cordeiro.

"Esta decisão foi aprovada por unanimidade na reunião do secretariado regional e também na Comissão Política dos Açores, que teve lugar em Ponta Delgada", acrescentou.

Para os socialistas “viabilizar o programa do XIV Governo em nome da suposta estabilidade, colocaria o PS na posição política de viabilizar também os orçamentos”, sublinhou Vasco Cordeiro, afirmando que criariam uma situação em que “o principal partido da oposição passaria a ser o Chega e o PS seria a muleta política do PSD”.

O líder socialista criticou ainda a reação de José Manuel Bolieiro ao resultado das eleições, acusando-o de ter “arrogância de querer criar um quadro político em que o PSD não cede à chantagem do Chega”, mas que parece obrigar o PS a fazê-lo.

Para Vasco Cordeiro, “os partidos de direita e da extrema direita constituem a principal ameaça ao sistema político dos Açores” e “há política nacional a mais e Açores”.

“PSD e Chega estão a tratar o futuro dos Açores, não em função dos interesses dos açorianos, mas em função dos diretórios partidários nacionais, nomeadamente a pensar nas eleições de 10 de março”, acusou ainda.