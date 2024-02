André Jordan morreu

André Jordan, empresário de referência do turismo português, e mundial, morreu esta sexta-feira, aos 90 anos, informou fonte familiar ao Nascer do Sol.

Andrzej Franciszek Spitzman Jordan, que ficaria conhecido como André Jordan, nasceu a 10 de setembro de 1933 em Lwów, cidade polaca, hoje a cidade ucraniana de Lviv, no seio de uma família de judeus abastados, produtores de petróleo.

Seis anos depois, logo após as tropas alemãs entrarem na Polónia, a família estava em fuga pela Europa e veio parar a Portugal.

A passagem, antes de rumar ao Brasil, foi breve, mas a ligação ficou. Conhecido como pai do turismo português e pai do turismo de qualidade, é considerado o maior promotor imobiliário em Portugal e foi o fundador, idealizador e promotor da Quinta do Lago, Belas Clube de Campo e Vilamoura XXI, entre outros.

Em 2014 foi considerado uma das 12 personalidades mais influentes do turismo mundial.

Chegou ao Brasil criança, sendo o pai, Spitzman Jordan, um empreendedor que logo se tornou referência no imobiliário, banqueiro e homem de sociedade. Até hoje, o Rio e São Paulo têm a marca de seus empreendimentos, como o Esplanada, em São Paulo, e o Chopin, no Rio.

André Jordan começou a trabalhar com o pai aos 18 anos e completou sua formação nos EUA, na Levitt&Sons e no Reino Unido, como diretor da Bovis .

Em 1970, estava em Portugal a cuidar denegócios deixados pelo pai, apaixonou-se e ficou. Em poucos anos ganhou musculatura empresarial, conceito e amizades, que lhe permitiram lançar a icónica Quinta do Lago, até hoje referência no golf, hotelaria e residências de turismo no sul da Europa.

Depois recuperou Vilamoura, com apoio bancário, assumindo o empreendimento, tornando-o um segundo sucesso no Algarve, sempre com a sua assinatura. Por fim, o maior projeto de residências com golf e natureza, a 20 minutos do centro de Lisboa, Belas Clube de Campo, um complexo com mais de mil unidades de alto nível.

Com 90 anos completados em setembro, mais de 50 foram vividos em Portugal. Tinha filhos e netos portugueses, e uma personalidade multifacetada. Escritor de opinião e memórias, esteve entre os pioneiros da Bossa Nova no Rio de Janeiro e era membro de uma entidade inglesa ligada à Casa Real, que financia estudos para estudantes necessitados em dezenas de países.

Quase a completar 88 anos, tinha dado uma entrevista ao SOL, na qual respondeu a várias perguntas, mostrando sempre a sua preocupação por não ferir suscetibilidades, mas sem deixar de dizer o que pensa.