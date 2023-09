Ataque russo com drones em Odessa causa um morto

Um ataque de drones russos na região de Odessa, no sul da Ucrânia, causou um morto, disse o governador local, Oleg Kiper, acrescentando ainda que foram danificadas infraestruturas portuárias e agrícolas.

As forças russas "atacaram o distrito de Izmail, na região de Odessa, com drones" durante "quase três horas", disse o governador no Telegram.

"Infelizmente, uma pessoa morreu", afirmou, indicando que a vítima era um trabalhador agrícola.

O porto fluvial de Izmail, no Danúbio, tornou-se uma das principais rotas de saída dos produtos agrícolas ucranianos desde que Moscovo pôs fim ao acordo sobre os cereais, em julho, que permitia à Ucrânia exportar livremente através do Mar Negro.