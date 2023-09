Demissão do ministro da Defesa da Ucrânia é aprovado pelo Parlamento

O parlamento ucraniano aprovou a demissão do ministro da Defesa, Oleski Reznikov, que já tinha sido anunciada no domingo pelo presidente Volodymyr Zelensky.

Para o lugar de Reznikov, foi nomeado o ex-deputado e presidente do Fundo de Propriedades do Estado, Rustem Umerov.

Um ano e meio depois do início da invasão da Rússia, Reznikov, que liderava a pasta da Defesa desde novembro de 2021, destacou, após oficializar a sua demissão, que foi "uma honra" poder "servir a Ucrânia" no "período mais difícil da história moderna" do país.

Ao propor o nome de Rustem Umerov para liderar a pasta da Defesa, Zelensky reforçou que a Rada conhecia bem o representante e que "o senhor Umerov não precisava de apresentações adicionais", manifestando confiança na aprovação parlamentar.

A mudança de Reznikov, um advogado de 57 anos, por Umerov, ex-deputado e tártaro da Crimeia, de 41 anos, na liderança do Ministério da Defesa surge em plena contraofensiva ucraniana, mas também após a divulgação de vários casos de corrupção envolvendo as forças armadas, relacionados com sobrefaturação de bens alimentares para o exército e subornos nos centros de recrutamento.

Estes casos levaram o Presidente ucraniano a realizar uma série de demissões na cadeia de comando e de titulares de cargos públicos.