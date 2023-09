Rússia diz ter abatido três drones ucranianos

O autarca de Moscovo, Sergei Sobyanin, revelou que as defesas aéreas russas abateram, durante a madrugada de terça-feira, três drones ucranianos nas regiões de Moscovo, Kaluga e Tver.

"As defesas aéreas da região de Kaluga e do distrito de Istrinsky destruíram drones que tentavam atacar Moscovo", com danos registados após a queda de destroços em Istrinsky, informou o autarca, através do Telegram.

Sobyanin disse ainda que uma terceira aeronave não tripulada que se dirigia para Moscovo foi destruída pela defesa aérea russa em Zavidovo, sem causar quaisquer vítimas ou danos.

Os comunicados do ministério da Defesa atribuíram o "ataque terrorista" à Ucrânia, mas não disseram que os drones tinham como alvo Moscovo.