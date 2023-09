Existem 10 mil vagas no ensino superior

As universidades e institutos politécnicos têm cerca de 10 mil vagas para os alunos que pretendam concorrer à 2.º fase do Concurso de Acesso ao Ensino Superior.

Segundo dados divulgados no edital da Direção-Geral do Ensino Superior, ainda existem lugares em Engenharia Aeroespacial e Medicina.

Os institutos politécnicos ainda têm cerca de 6.600 vagas e as universidades disponibilizaram cerca de 3.300 vagas, afirma a Lusa.

A maior parte dos cursos com as médias de entrada mais elevadas voltaram a abrir vagas para a 2.º fase, contudo, em muitos casos, existem apenas um ou dois lugares.

O curso com a nota de entrada mais alta, Engenharia Aeroespacial da Universidade do Minho, não abriu uma única vaga na 2.º fase, mantendo-se assim com o último aluno a entrar com uma média de 18,86 valores.

Mas existem outras alternativas para quem pretenda seguir este curso: o Instituto Superior Técnico, em Lisboa, o segundo curso com a nota mais elevada (18,68), tem agora duas vagas; e o curso da Universidade Aveiro abriu uma vaga.