Cristo-Rei apagado de vídeo promocional que Porsche filmou em Portugal

A Porsche filmou em Portugal um vídeo promocional para assinalar o 60º aniversario do modelo 911, mas não convidou o Cristo-Rei para festa.

A marca lançou um novo automóvel de produção limitada, o Porsche 911 ST (geração 992) e apresenta-o no vídeo, mas escolheu apagar o Cristo-Rei do enquadramento.

No vídeo, que destaca a evolução do modelo 911, vê-se o carro a percorrer zonas da Grande Lisboa, como Serra da Arrábida e Cascais. Já no dentro da cidade, (por volta dos 42 segundos) o carro percorre a Avenida da Índia, sendo visível a ponte 25 de Abril e, do outro lado do Tejo, uma coluna grande sem a estátua do Cristo-Rei em cima.

O vídeo, onde é visível a eliminação do Cristo-Rei aos cerca de 43 segundos, foi lançado na quarta-feira passada e a Porsche ainda não se pronunciou.