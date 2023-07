Marinha Grande. Ciclista parado no semáforo morre atropelado por camião

Morreu, atropelado por um camião, um homem de 77 anos, na Avenida Vítor Gallo, em Marinha Grande, esta segunda-feira.

De acordo com o Jornal de Notícias, a vítima mortal, um ciclista que estaria parado no semáforo, foi atropelada no momento em que o camião fazia uma viragem para a direita.

“O trânsito esteve interrompido no sentido Marinha Grande – Leiria, apenas numa das faixas de rodagem, e entre o cemitério e o Pingo Doce [Avenida da Liberdade], nos dois sentidos”, relatou fonte no local.

No local, estiveram uma viatura da VMER das Caldas da Rainha e elementos dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande. O óbito foi declarado no local e o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Leiria.