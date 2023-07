Brinquedos. Bruxelas quer acabar com circulação do que tenham químicos prejudiciais para as crianças

Ficam de fora todos aqueles que contenham químicos que prejudiquem os sistemas endócrino e o respiratório ou que sejam tóxicos para órgãos específicos, diz a CE, em comunicado.