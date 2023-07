Ministro da Defesa russo define Coreia do Norte como "parceiro importante"

O ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, descreveu a Coreia do Norte como um "parceiro importante" para a Rússia.

"A RPDC [República Popular Democrática da Coreia] é um parceiro importante para a Rússia, com a qual estamos ligados por uma fronteira comum e uma rica história de cooperação", disse Shoigu, citado num comunicado do Ministério da Defesa, durante uma reunião em Pyongyang com o seu homólogo norte-coreano, Kang Sun Nam.

O ministro russo afirmou ainda que pretende "reforçar a cooperação militar" entre os dois países, avançou a agência francesa AFP.

O ponto alto destas comemorações aconteceu durante o desfile militar, onde é esperado que o regime de Kim Jong-un exiba os mísseis mais sofisticados e até novos meios do programa de modernização de armamento que aprovou em 2021.

A Rússia e a China mantêm laços próximos com Pyongyang e têm usado o poder de veto como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU de forma a impedir a condenação do regime norte-coreano, nomeadamente pelos testes de mísseis.