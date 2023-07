Republicanos querem iniciar processo de 'impeachment' a Biden

O líder da maioria Republicana da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, afirmou que o seu partido admite um processo de 'impeachment' contra o Presidente Joe Biden.

Em causa estará má conduta financeira, revelou McCarthy numa entrevista à cadeia televisiva Fox News, na noite de segunda-feira.

O político argumentou que as finanças da família Biden merecem ser investigadas, como está a ser pedido por numerosos membros da bancada Republicana no Congresso.

McCarthy confessou que esta investigação pode acontecer no âmbito de um processo de destituição, alegando que esse método "fornece ao Congresso um poder mais forte para conseguir as informações necessárias".

Os Republicanos intensificaram as investigações sobre a família Biden, com o objetivo de conseguir novos dados sobre as suas finanças, especificamente devido às ligações do filho Hunter Biden a uma empresa de energia ucraniana, Burisma, que já tinha sido alvo de inquérito no primeiro processo de 'impeachment' do ex-Presidente Donald Trump.