Hernâni Vaz Antunes diz estar "disponível para ser ouvido" em caso Altice

O empresário é conhecido como o braço direito do cofundador da Altice, Armando Pereira, que foi detido, esta quinta-feira, na sequência da operação do Ministério Público (MP) e pela Autoridade Tributária (AT) sobre suspeitas em torno de negócios relacionados com a Altice Portugal.