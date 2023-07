Ucrânia. Zelensky fala ao telefone com Costa antes da Cimeira da NATO

O Presidente ucraniano revelou que esteve, este sábado, ao telefone com António Costa, para coordenar "posições nas vésperas da Cimeira da NATO".

"Conversei por telefone com o primeiro-ministro de Portugal. Enfatizei a importância da posição decisiva da aliança em relação à futura adesão e agradeci a avaliação positiva da implementação pela Ucrânia das recomendações da Comissão Europeia”, anunciou Volodymyr Zelensky no Twitter.

“Esperamos iniciar as negociações sobre a adesão à UE até ao final deste ano. Agradeci a António Costa a vontade de participar na implementação dos três pontos da Fórmula de paz ucraniana - segurança alimentar e energética e ecocídio”, acrescentou.

A Cimeira da NATO decorre nos dias 11 e 12 de julho em Vílnius, na Lituânia.

