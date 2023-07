Costa recusa comentar saída do secretário de Estado. "Dedico-me pouco à análise política"

O primeiro-ministro recusou, este sábado, fazer mais comentários sobre a saída do Governo do secretário de Estado da Defesa Marco Capitão Ferreira e reagiu às perguntas do jornalismo com sarcasmo.

"Sabe que eu dedico-me pouco à análise política e faço aquilo que me compete, que é governar. Nós vamos concentrar-nos hoje naquilo que importa na vida dos portugueses. Sinceramente, aquilo que sinto que preocupa as pessoas são temas bastante diferentes", afirmou António Costa, em Sintra, no Palácio de Monserrate, para um Conselho de Ministros informal.

O líder do Governo aproveitou a ocasião para sublinhar que o "impacto da inflação, a melhoria dos rendimentos, os desafios do SNS" são os temas que preocupam os portugueses.

Recorde-se que o primeiro-ministro apresentou ao Presidente da República a proposta de exoneração do secretário de Estado da Defesa, a pedido do próprio.

Pouco depois de ter sido noticiada a sua demissão, Marco Capitão Ferreira foi constituído arguido por suspeitas de corrupção e participação económica em negócio.