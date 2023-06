Brasil. Bolsonaro impedido de ir a eleições até 2030

O ex-Presidente do Brasil Jair Bolsonaro não pode ir a eleições até 2030, decidiu, esta sexta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Recorde-se que Jair Bolsonaro foi acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante uma reunião que organizou, em período de campanha eleitoral e ainda enquanto era chefe de Estado, com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, casa oficial do Presidente em Brasília, em julho do ano passado.

Durante a reunião o então Presidente lançou suspeitas sobre a fiabilidade do processo eleitoral, nomeadamente das urnas eletrónicas, métodos que foi aprovado em 1996, logo que já existia aquando da sua eleição.

A decisão pela inelegibilidade de Bolsonaro foi aprovada por quatro juízes.