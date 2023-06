Portalegre. Rapaz de 15 anos esfaqueia colega de 17

Um rapaz, de 15 anos, esfaqueou um colega, de 17 anos, esta quinta-feira de madrugada, em Portalegre.

A vítima foi atacada com uma faca no abdómen e no tórax, foi estabilizado no local e transportado para o Hospital de Portalegre, mas dada a gravidade dos ferimentos acabou por ser levado de helicóptero para uma unidade de saúde em Lisboa, segundo o correio da Manhã.



Os dois jovens, que estudam na mesma escola, têm um historial de conflitos e já se envolveram em confrontos várias vezes, escreve o mesmo jornal.

A PSP tomou nota da ocorrência, mas o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.