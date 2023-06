Portugal contribui com 170 milhões de euros no apoio da UE à Ucrânia

Portugal contribui com 170 milhões de euros do total de 12 mil milhões que a União Europeia (UE) disponibiliza à Ucrânia, para a sua defesa, até 2027.

"A Portugal cabe 1,5% do total. O aumento de 3,5 mil milhões [...] significa para Portugal qualquer coisa como 170 milhões de euros até 2027, se a totalidade for gasta", adiantou o ministro dos Negócios Estrangeiros, no Luxemburgo.

João Gomes Cravinho explicou que os 170 milhões de euros são "o que está em cima da mesa, é uma possibilidade, dependendo da necessidade de se gastar esse dinheiro".

"Não há nenhum ministro das Finanças dos 27 que fique alegre com a necessidade de investirmos tanto dinheiro no MEAP [Mecanismo Europeu de Apoio à Paz], mas creio que todos os ministros das Finanças e todos os primeiros-ministros e Presidentes no âmbito da UE percebem que é necessário fazer esse esforço, atendendo às circunstâncias excecionais que vivemos", sublinhou o ministro, no dia em que os 27 estados da UE decidiram aumentar em 3,5 mil milhões de euros o teto financeiro do apoio à Ucrânia.