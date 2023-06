Operação "Não te dispas na net!" faz cinco detidos

A Polícia Judiciária, realizou uma operação no âmbito de uma investigação sobre a prática de vários crimes de extorsão, que culminou na detenção de cinco pessoas e em cinco buscas domiciliárias.

A investigação começou no ano passado e em causa está o ‘sextortion’, que se inicia com a abordagem da vítima, através das redes sociais e, “após conversações mantidas online, as vítimas são convidadas a partilhar conteúdos íntimos (imagens ou vídeos) através das redes sociais ou de videochamadas”, explicou a PJ.

Depois de estarem na posse dos conteúdos que pediam, os criminosos exigiam o pagamento de determinada quantia monetária, sob ameaça de divulgação dos mesmos, junto de familiares, amigos e contactos profissionais.

Duas dezenas de investigadores e peritos participaram desta operação.

“As buscas e detenções ocorreram na região de Lisboa e do Porto, tendo sido apreendido equipamento informático, documentação bancária, dinheiro e cartões bancários de contas abertas em nome de terceiros, utilizadas como contas de destino, para branqueamento de capitais”, acrescentou a PJ.

Foram ainda apreendidas duas armas ilegais.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial de arguido detido, para aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.