UE. Von der Leyen pede mais eficiência para resolver crise de refugiados

A presidente da Comissão Europeia classificou de “horrível” o naufrágio de uma embarcação no Mar Mediterrâneo, há uma semana – que transportava mais de 700 refugiados – e disse ser “urgente” que a União Europeia apresente melhores medidas para combater a crise de migração.

"Precisamos de regras igualitárias para que qualquer pessoa que chegue a uma fronteira europeia seja tratada da mesma maneira, com solidariedade, por todos os Estados-membros, que cuide dos refugiados e das pessoas elegíveis para requerer asilo", disse a presidente da Comissão Europeia, em declarações aos jornalistas, em Bruxelas.

A responsável considera que tem de haver uma maior eficiência "assistência macrofinanceira" à Tunísia e a colaboração com as autoridades tunisinas, que apresenta uma das principais rotas de migrações e de tráfico humano para a Europa, mas que para isso acontecer, é necessário que todos os Estados-membros estabeleçam "um conjunto de regras" e para isso existe o novo Pacto para as Migrações e Asilo, que, disse, "está a avançar".

Recorde-se que a embarcação que naufragou na Grécia fez centenas de desaparecidos, tendo apenas 100 pessoas sido resgatadas.