Ángel Di María deixa Juventus

Ángel di Maria, anunciou esta terça-feira, a saída da Juventus numa publicação nas redes sociais.

"Chegou o fim de uma etapa difícil e complicada. Saio com a tranquilidade de que dei tudo para ajudar o clube a continuar a conquistar títulos, mas não foi possível. Saio com aquele gosto amargo de não o ter conseguido, mas com a felicidade de levar comigo muitos amigos daquele balneário maravilhoso do qual fiz parte", escreveu o jogador.

Nesta época, o argentino marcou oito golos e fez sete assistências em 40 jogos.

Di Maria terminou a sua mensagem com um agradecimento ao clube italiano.

"Obrigado a todos os meus colegas por tanto carinho que me deram desde o primeiro dia, sempre me senti em casa. Um grande abraço a todos os Juventinos pelo carinho de cada dia. Um grande abraço, levo-vos no meu coração".

O campeão do mundo pela Argentina, que sai a custo zero, tem sido associado ao Benfica, clube onde jogou entre 2007 e 2010.