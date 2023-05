ERS abre processo para averiguar morte de bebé em Portimão

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) e a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriram, respetivamente, um processo administrativo e uma inspeção para esclarecer a morte de um bebé no hospital de Portimão.

As duas entidades informaram, numa resposta à agência Lusa, que a decisão de abrir os procedimentos foi tomada, “no quadro das suas competências”, após terem tido conhecimento do falecimento de um bebé no hospital de Portimão, enquanto aguardava por uma transferência inter-hospitalar.

As duas entidades decidiram "abrir, respetivamente, um processo administrativo e um processo de inspeção que permita o cabal esclarecimento dos factos", lê-se na nota conjunta.