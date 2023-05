Nadal anuncia que não vai participar no torneio Roland Garros

Rafael Nadal anunciou que não vai jogar a edição de Roland Garros, que conquistou 14 vezes ao longo da carreira, e revelou que, em 2024, vai terminar a carreira. É a primeira vez que o tenista espanhol não compete no Grand Slam de Paris desde 2005, ano em que se estreou.

Numa conferência de imprensa, Nadal explicou que a lesão na Austrália não melhorou como pretendia e torna impossível a sua presença no torneio.

“Com o que significa o torneio, podem imaginar o difícil que é para mim. Não tenho a intenção de jogar nos próximos meses”, disse o atleta que não sabe quando vai regressar aos “courts”.

Deixando uma garantia, “quando me sentir preparado fisicamente, voltarei. Pode ser um objetivo tentar jogar a Taça Davis no final do ano. E tentar encarar o próximo ano com garantias.”

Recorde-se que Rafael Nadal tem 22 Grand Slams em toda a carreira.