Diretor de Comunicação do Sporting de Braga com processo disciplinar depois de jogo na Luz

O Conselho de Disciplina aplicou um processo disciplinar ao Diretor de Comunicação do Sporting de Braga, Alexandre Carvalho, devido às declarações que fez sobre a arbitragem depois do apito final no jogo contra o Benfica, na Luz.

O que motivou estas declarações foi a alegada penalidade que ficou por marcar por falta sobre Ricardo Horta, ao minuto 43.

"Ter a coragem de não assinalar este penálti é andar a brincar ao futebol. Parabéns a todos os envolvidos", escreveu Alexandre Carvalho.

O processo disciplinar foi instaurado depois da participação do Conselho de Arbitragem e foi agora remetido à Comissão de Instrutores da Liga.