Papa quer mais apoio para vítimas de abusos sexuais por parte da Igreja

O Papa pediu mais apoio para vítimas de abusos sexuais por parte de clérigos nos países em desenvolvimento, deixando críticas à "má gestão" dos líderes da Igreja Católica em relação àquilo que classificou como o "terrível flagelo" das agressões sexuais.

"Não desanimem quando parecer que houve poucas mudanças para melhor. Perseverem e vão em frente", disse Francisco aos novos membros nomeados da Pontifícia Comissão para a Tutela de Menores, uma comissão criada pelo líder da Igreja, em 2014, em resposta ao escândalo dos abusos sexuais dos clérigos da Igreja Católica contra menores.

"Usem as vossas capacidades e conhecimentos para ajudar a reparar um flagelo terrível na igreja, nomeadamente trabalhando para ajudar as diversas igrejas" pelo mundo, declarou, esta sexta-feira.

O Papa citou, em particular, as desigualdades que ocorrem em países localizados na África, Ásia e na América do Sul, referindo que as vítimas não beneficiam da mesma ajuda que nos países do Hemisfério Norte, onde os programas de instrução para os clérigos são insuficientes.

"Não é normal que as regiões mais prósperas do mundo tenham programas de prevenção bem estruturados e bem financiados, onde as vítimas e as suas famílias são respeitadas, e noutras partes do mundo as vítimas sofram em silêncio, talvez rejeitadas ou estigmatizadas quando tentam denunciar o ataque que sofreram", reforçou.