ONG anúncia morte do líder do autoproclamado Estado Islâmico

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos anunciou este domingo que o líder do grupo jihadista Estado Islâmico, Abu al-Husein al-Qurashi, foi morto numa base da milícia pró-turca Yaish al Sharqi, no sábado, horas dpeois de Ancara ter reivindicado a responsabilidade pela operação.

Em comunicado, a organização não-governamental (ONG), revelou que al-Qurashi foi morto quando um míssil atingiu um quartel em Afrin, na zona de Jindires, no norte da Síria. Auela base militar pertencia à Yaish al-Sharqiyah, apoiada por Ancara, que já tinha dado conta da operação no dia em que esta ocorreu, não revelando, contudo, a identidade da vítima.

"Fontes do Observatório afirmaram que caças turcos foram vistos a sobrevoar a zona no momento do ataque, no meio de preparativos militares das forças turcas e das suas fações aliadas, com o encerramento das estradas que conduzem à posição atacada", lê-se na nota divulgada.

No domingo à noite, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, já tinha anunciado, numa entrevista dada à televisão pública TRT, a morte do líder do Estado Islâmico pelos serviços secretos do país.