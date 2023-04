Roger Schmidt recusa comparações com Arsenal: "Está tudo nas nossas mãos"

Roger Schimdt, na antevisão do jogo frente ao Gil Vicente de sábado, discordou das comparações com o Arsenal, que também estava disparado na liderança da Premier League, mas agora tem o Manchester City, com menos dois jogos, à espreita e corre o risco de ser ultrapassado.

“É difícil comparar equipas e Ligas. O Arsenal estava a fazer uma boa época e, até há umas semanas, estavam com uma boa vantagem para ganhar a Premier League. É decisivo estar constantemente a um nível alto, ter os jogadores em forma e conquistar pontos. Para ser campeão em Portugal, Inglaterra ou Espanha são precisos muitos pontos. E é importante chegar ao final da época com o mesmo poder e energia. Na Premier League tudo é possível. Perderam um jogo grande este fim de semana, mas não podemos comprar a situação deles com a nossa”, disse o técnico.

As águias ocupam a primeira posição da Liga com quatro pontos de vantagem sobre o FC Porto, a cinco jornadas do final do campeonato, mas já tiveram uma vantagem confortável de dez pontos.

“Sabemos exatamente o que temos de fazer e o que fizemos durante toda a época. Vamos entrar totalmente focados no nosso jogo. Não faz diferença jogar antes ou depois do FC Porto”

O treinador dos encarnados admitiu ainda que os jogos que o Benfica ainda tem pela frente são mais complicados do que os dos dragões

“Claro, jogamos com o Sporting e o SC Braga. É um calendário difícil. Mas não quero mudar porque está tudo nas nossas mãos. Não é fácil ser campeão, temos jogos difíceis no fim, mas estamos concentrados no jogo contra o Gil Vicente”

Roger Schmidt acrescentou ainda que Alexander Bah recuperou e que poderá contar com o lateral em Barcelos.