Futebol na Europa: Campeão City dá luta

O final de época aproxima-se e a luta pelo título em Inglaterra ganhou maior intensidade com o empate do líder Arsenal (2-2) em casa do West Ham, que ocupa o modesto 15.º posto e corre o risco de cair na zona de despromoção. O Manchester City despachou facilmente o Leicester (3-1) e reduziu para quatro pontos a diferença para o Arsenal, que pode ser de apenas um ponto caso vença a partida que tem em atraso. O Arsenal deu a ideia de que a conquista do título era uma questão de tempo, mas a situação alterou-se e agora a pressão está toda do seu lado. As últimas sete jornadas vão ser de grande intensidade.

Em Itália, o panorama é completamente diferente. O Nápoles tem larga vantagem e até se dá ao luxo de entrar em modo de poupança nates do jogo da Liga dos Campeões, só que de nada lhe valeu, empatou para o campeonato e foi eliminado da liga milionária.

Em Espanha, o Barcelona voltou a perder pontos, mas a vantagem sobre os rivais de Madrid permite encarar com tranquilidade o final de temporada, deixando o Real e o Atlético a lutarem pelo segundo lugar.

O PSG derrotou o Lens (3-1) e deu um passo decisivo para a revalidação do título em França. Também aqui, a luta é pelo segundo posto, entre o Lens e Marselha.