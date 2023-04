Jovem detido em Setúbal por abuso sexual de crianças

A Polícia Judiciária localizou, identificou e deteve, fora de flagrante delito, um homem de 21 anos, por fortes indícios da prática de, pelo menos, três crimes de abuso sexual de crianças, sendo a vítima uma menina de 6 anos.

No passado dia 13 de abril, “como acontecia com alguma regularidade, a menor foi deixada pelo progenitor na residência de familiares, local onde reside o suspeito, tio da vítima. Na sequência de brincadeiras entre a vítima e o suspeito, este, aproveitando a imaturidade e ingenuidade da vítima, cometeu diferentes atos, próprios do crime de abuso sexual de crianças”, explicou a PJ em comunicado.

Após os factos serem comunicados à Polícia foram, de imediato, desenvolvidas diligências que permitiram proceder à detenção do suspeito.

O homem, sem antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial, foram aplicadas as medidas de coação de apresentações a órgão de polícia criminal e proibição de contactos.